رئيس المجر: حظر الغاز الروسى سيدمر اقتصاد أوروبا

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، من أن حظر الاتحاد الأوروبى لواردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبى، الذى يعانى فعليًا بسبب ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة أسعار الطاقة.





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