العالم اليوم - الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع عوائد السندات قبل بيانات التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 10:18 صباحاً - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة سعيا إلى مؤشرات تدل على مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي النقدية.

وعن تحركات المعدن الأصفر، قال الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول، ستيفن إينيس إن القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد وأن تجعل سعر المعدن الأصفر يختبر مستوى 1825 دولارا وتدفع به للهبوط وصولا إلى 1800 دولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1844.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 0311 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1848.10 دولار.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المتوقع أن تصدر في وقت لاحق اليوم للتأكد من أن التضخم المرتفع لعقود من الزمن بلغ ذروته في مارس.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.3% هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، مع فرص متزايدة لاتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين لا يتوقعون توقف رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.63 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 966.13 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1938.01 دولار. والثلاثة في طريقهم لتسجيل انخفاض أسبوعي.