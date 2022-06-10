رئيس الاتحاد الإفريقى يدعو أوكرانيا لنزع الألغام من ميناء أوديسا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس السنغالى ورئيس الاتحاد الإفريقى، ماكى سال، أمس الخميس، أوكرانيا إلى نزع الألغام من مياه ميناء أوديسا، لتسهيل تصدير الحبوب التى تحتاجها أسواق العالم، بعدما تعطلت عمليات تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضى، وسط مخاوف من إنعدام الأمن الغذائى فى العالم.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال سال فى تصريحات لـ"فرانس 24" و"إر إف إى"، إنه إذا لم تستأنف صادرات القمح من أوكرانيا فإن إفريقيا "ستكون فى وضع مجاعة خطرة جدًا يمكن أن تزعزع استقرار القارة".

وتنتج روسيا وأوكرانيا 30% من إمدادات القمح العالمية، لكن الحبوب ظلت عالقة فى موانئ أوكرانيا بسبب الحرب، كما عطلت العقوبات الغربية على موسكو الصادرات من روسيا.

ودعت موسكو أوكرانيا إلى نزع الألغام من مياه ميناء أوديسا الخاضع للسيطرة الأوكرانية، للسماح بإخراج الحبوب المحظورة، لكن كييف رفضت خشية هجوم روسى، وقال الرئيس سال، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى التقاه الأسبوع الماضى فى موسكو، أكد له أن هذا لن يحدث.

وأضاف سال: "حتى إننى قلت له: الأوكرانيون قالوا إنهم إذا نزعوا الألغام فسوف تدخل الميناء، أجاب لا، لن يدخل. وهذا التزام قطعه"، متابعًا: "يجب الآن أن يكون هناك عمل من أجل إنهاء نزع الألغام بمشاركة الأمم المتحدة، حتى نتمكن من البدء فى إخراج القمح الأوكرانى".

ومن المقرر أن يلتقى سال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى فرنسا اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن يطلب منه المساعدة فى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على روسيا، خاصة إلغاء استبعادها من نظام سويفت المصرفى العالمى.

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقى "نظرًا لأن مصارفنا مرتبطة فى الغالب بالبنوك الأوروبية، فلا يمكنها الدفع كما اعتادت" مقابل المنتجات الروسية.