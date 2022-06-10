العالم اليوم - الليرة التركية تتراجع رغم إعلان إجراءات لدعم الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 09:21 صباحاً - تراجعت الليرة التركية تراجعا طفيفا الجمعة بعد إعلان وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات حكومية أخرى عن سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

وهبطت الليرة التركية إلى 17.24 ليرة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة من إغلاق الخميس عند 17.20 ليرة لكل دولار.

كانت الليرة قد ارتفعت حتى مستوى 16.8 الليلة الماضية بعد أن قالت وزارة المالية والخزانة التركية في بيان إنه سيتم الكشف عن سلسلة من الخطوات الجديدة "الموجهة نحو إيجاد حلول" للاقتصاد المحاصر بارتفاع التضخم وانزلاق الليرة بحسب وكالة "رويترز".

لكن العملة التركية تخلت عن تلك المكاسب بعد الإعلان عن تلك الإجراءات التي شملت إصدار سندات محلية مرتبطة بدخل شركات حكومية لتشجيع الأتراك على تجنيب مدخرات في أصول بالليرة، وفرض حد استحقاق جديد لقروض المستهلكين.

شهدت الليرة التركية تراجعا قويا الثلاثاء الماضي يفوق 1% لتسجل مستوى إغلاق قياسي منخفض مع تزايد المخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

في كلمة مساء الاثنين، سعى أردوعان للتهوين من شأن قفزة في التضخم السنوي رفعته إلى 73% الشهر الماضي، قائلا إنها إحدى بضع مشاكل تواجه الاقتصاد من المرجح أن تبدأ بالانحسار أوائل العام المقبل.