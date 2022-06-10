ماكرون يؤكد استعداد فرنسا لتلبية احتياجات أوكرانيا للأسلحة الثقيلة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان لقصر الإليزيه بهذا الصدد، يوم الخميس، أن ماكرون "سأل الرئيس الأوكرانى عن آخر التطورات على الأرض وعن احتياجاته من المعدات العسكرية والدعم السياسى والدعم المالى والمساعدات الإنسانية".
وأضاف البيان أن ماكرون "أخبر نظريه زيلينسكى أن فرنسا ستظل على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما فى ذلك الأسلحة الثقيلة".
وحسب البيان، اتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات "لا سيما فى ما يتعلق بالرأى القائل بأن المفوضية الأوروبية ستقدم طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والمناقشة التى ستتبع فى المجلس الأوروبى فى 23 و24 يونيو".
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