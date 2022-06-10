العالم اليوم - فيديو لأسطورة الأرجنتين.. هذا المسلسل سيظهر فيه ميسي

انتم الان تتابعون خبر فيديو لأسطورة الأرجنتين.. هذا المسلسل سيظهر فيه ميسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 08:15 صباحاً - عمل العديد من لاعبي كرة القدم كممثلين، ولكن في أغلب الأحيان تكون مشاركاتهم في إعلانات لعلامات تجارية، لكن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، قرر تطوير هذا الجانب، والمشاركة في مسلسل تلفزيوني.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي سيشارك كضيف شرف في مسلسل أرجنتيني معروف اسمه "لوس بروتيكتوريس" أو "الحماة".

وتدور قصة المسلسل التلفزيوني الكوميدي، حول 3 وكلاء أعمال في كرة القدم، يعانون من أزمة مادية، ويقررون الاتحاد معا رغم عداوتهم لتجنب الإفلاس، قبل أن يدخل "نجم كبير" في المشهد، يتقاتلون للحصول عليه.

وصور ميسي مشهدا كوميديا في المسلسل، ونشرت لقطات وجوده في موقع التصوير على صفحة المحطة التلفزيونية الناقلة.

وبدا في المشهد ميسي وهو يلتقي مع الوكلاء في غرفة فندق فخمة، ويتضمن مشاهد كوميدية بينه وبين الثلاثة.

ونال المسلسل الكوميدي شعبية كبيرة في بلاده الأرجنتين مؤخرا، وسترتفع "أسهم" المسلسل أيضا بمشاركة الأسطورة الأرجنتينية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" سيظهر المشهد العام المقبل، مع الموسم الجديد للمسلسل.