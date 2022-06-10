نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم “نتائج الطلاب” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، مع انتهاء العام الدراسي 2022 بدأ عدد كبير من الطلاب والطالبات بالبحث عن نتائج الصف الدراسي الثاني، حيث يعد امتحانات المرحلة الثانوية من الطرق الجديدة للامتحانات وهي تنقسم إلي قسمين الاختبارات التحريرية وهي تقدر 30% من نسبة النجاح و اختبارات الكترونية يتم استخدام التابلت المدرسي ويتم تصحيحها بشكل إلكتروني ونسب الدرجات بها 70% ولأن هذا النظام يعد من الأنظمة التعليمية الجديدة التي ما زلت محل قلق لعدد كبير جداً من الطلاب وهي ليست المرة الأولى التي تقام بها، ولذلك يبحث جميع الطلاب والطالبات منذ الانتهاء من جميع الاختبارات عن موعد ظهور النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

يبحث عدد كبير جداً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذين يبحثون عن نتيجة الصف الثاني والأول الثانوي، وازداد البحث بشكل كبير بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أمس خلال مداخلة تلفزيونية على أن نتائج مرحلة الثانوية سيتم إرسالها إلى المدارس يوم الخميس 9 يونيو 2022 وبعد ذلك سوف تقوم المدرسة بجمع نتيجة إختبارات نتائج الاختبارات التحريرية و الاختبارات الإلكترونية، ومن المتوقع ظهور النتيجة قريبا جدًا بداية الأسبوع المقبل، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الصف الثاني الثانوي استخراج النتيجة بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى رابط اعلان نتائج الطلاب التابع إلى وزارة التربية والتعليم.

ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

قم بتحديد المرحلة الدراسية وهي الصف الثاني الثانوي، وتحديد الفصل الدراسي الثاني.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الجلوس التابع لطالب.

تحديد الإدارة التعليمية.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

على الفور سيظهر أمامك النتيجة فور رفعها على الموقع مع بيان بالدرجات كل مادة ونسبة النجاح.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

لقد أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على أن الطالب الذي لم يستطيع الدخول إلى إحدى الامتحانات الالكترونية بسبب مشاكل تقنية وتم تحرير محضرا يعد ناجحا في هذه المادة لأن ذلك كان خارج عن إرادته، وعلى جميع الطلاب الحصول على 50% في كل مادة مجموع الفصلين الدراسي ليكون ناجح، وإذا لم يحصل في إحدى المواد على أقل من 50% مجموع الفصلين سيقوم بالدخول إلى الدور الثاني.

تم تسليم المدارس نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022، وبدأت جميع القائمين في لجان التصحيح ورصد الدرجات بتجميع النتائج الإلكترونية وتضاف إلي نتائج الانتخابات التحريرية، ولذلك من المتوقع ظهور النتيجة قريبا جدًا قبل منتصف الأسبوع المقبل، وستلعن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية التابع لوزارة التربية و التعليم وفي المدارس.