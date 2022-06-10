نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مـلازمـنا “تربية البصره” تحميل نتائج السادس ابتدائي 2022 موقع نتائجنا وموقع ناجح بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إنتهاء فترة الامتحانات في دولة العراق خلال الأيام الماضية نجد الآن طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق يبحثون عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج وهناك كلمة اجتاحت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وهي تحميل نتائج السادس ابتدائي 2022 موقع نتائجنا خاصة وأن بعض المحافظات في العراق قد بدأت فعليا في إظهار النتائج مثل محافظة صلاح الدين والشرقاط وبنهاية الصف السادس الابتدائي يبدأ الطلاب في العراق مرحلة جديدة من التعليم الأساسي وهي المرحلة الإعدادية ويحرص موقعنا ثقفني على توفير كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج ليس فقط في العراق ومحافظاتها بل في كل الدول العربية تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه الآن ظهرت معظم نتائج الشهادة الابتدائية في عدد كبير من محافظات العراق وأصبح بإمكان الطلاب الحصول عليها إلكترونيا من خلال إستخدام الموقع الرسمي الخاص بالوزارة والمعروف باسم موقع نتائجنا وقد قال أحد المسؤولين بالوزارة أن معدل نجاح الطلاب مرتفع بنسبة كبيرة وهذا جعل هناك فرحة عند الطلاب وذويهم فبعد تعب طوال العام يقوم الطلاب بحصد نتائجهم وقد وفرت وزارة التربية والتعليم موقع مخصص لذلك توفير لجهد الطلاب من عناء الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتائج.

طريقة الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

أعزائي طلاب الشهادة الإبتدائية بالعراق ومحافظاتها يجب عليكم اتباع الخطوات التالية :

_ الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا.

_ الخطوة الثانية يقوم الطالب بالضغط على أيقونة نتائج الصف السادس الابتدائي.

_ الخطوة الثالثة يقوم الطالب بخطوة هامة جدا وهي تحديد اسم المدرسة التابع لها وكذلك المحافظة التي يسكن فيها لضمان ظهور النتائج.

_ الخطوة الرابعة يقوم الطالب بكتابة اسمه بالكامل وكذلك رقم الجلوس الخاص به.

_ الخطوة الخامسة والأخيرة يقوم الطالب بالضغط على أيقونة اظهار النتائج ليتمكن بعدها من استلام النتيجة بصيغة بي دي اف وطباعتها إذا أراد ذلك وجدير بالذكر أن موقع نتائجنا هو البوابة الإلكترونية الوحيدة الخاصة برفع النتائج.

يعتبر الصف السادس الابتدائي هو نهاية المرحلة الابتدائية وبداية مرحلة جديدة وهي المرحله الاعداديه لذلك ونجد أن جميع الطلاب الآن بمحافظة البصرة في العراق يبحثون عن موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني حيث تم الإعلان فعليا عن ظهور النتائج ورفعها على موقع نتائجنا الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن أن يستلمها الطلاب بصيغة بي دي إف لطباعتها.

ينشغل الان طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق ومحافظات بالبحث عن موعد اعلان النتائج النهائيه للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022 وسط حالة من القلق والتوتر أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن النتائج على وشك الظهور في كافة محافظات العراق وسوف يكون الاستعلام عن النتيجة من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وهو نتائجنا.

ينشغل الآن طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق ومحافظتها بالبحث عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 20 22 خاصه وانه هناك عدد كبير من المحافظات في العراق قد ظهرت بها نتائج الشهاده الابتدائيه وأما عن باقي المحافظات التي لم تظهر بعد فهي ما زالت قيد أعمال الكنترول الخاصة برصد وتجميع الدرجات ومن المقرر أن تظهر في غضون ساعات من الان يتم الحصول عليها من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربيه والتعليم العراقيه.

ينشغل الآن اولياء امور طلاب المرحلة الابتدائية في العراق خاصة طلاب الصف السادس الابتدائي بالبحث عن موعد اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022 وقد تكاثفت محركات البحث بالتزامن مع إعلان أكثر من محافظة في العراق ظهور النتائج واما عن باقي المحافظات التي لم تظهر بعد فسرحت وزاره التربيه والتعليم العراقيه انها من المقرر ان تظهر خلال ساعات بعد الانتهاء من أعمال المراجعة.

انتظر آلاف الطلاب على مستوى العراق نتائج السادس ابتدائي العراق بفارغ الصبر، وعليه فقد انتهت إدارات تربية محافظات العراق المختلفة من الاعلان عن نتائج السادس ابتدائي العراق الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2022 حيث تم تحميل نتائج الطلاب 2022 على موقع وزارة التربية العراقية ومن خلال مواقع نتائجنا وناجح التابعة للوزارة، والتي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي العراق بالرقن الامتحاني للطالب بين ملفات pdf لمدارس المحافظات العراقية.