نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُتاحه نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية ترم تاني 2022 موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية ترم تاني من المقرر أن يتم الاعلان عنها بعد ساعات قليلة، فقد أوضح السيد محافظ المنوفية أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية ترم تاني 2022 مع بداية الأسبوع الجديد، ويتمكن الطلاب بعدها من استخراج نتائجهم برقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي وعبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم تاني 2022

انتهت كل محافظات مصر من إتمام نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني العام الجاري بسلاسة، دون وجود أي عقبات أو مشاكل تعطل السير المنتظم للامتحانات، حيث وضعت الوزارة خطة المواعيد وفقا لطبيعة كل محافظة، وتركت باقي التفاصيل داخل كل محافظة يمكن للإدارات التعليمية تنسيقها كما يناسب المدارس والطلاب، حيث الهدف الأول والأخير هو الحرص على مصلحة الطلبة.

وخلال الساعات السابقة أكدت أحد المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم أن جميع محافظات جمهورية مصر العربية، أعلنت عن نتائجها الرسمية على الصفحات الرسمية لديوان عام المحافظة، وعبر موقع مديرية التربية والتعليم داخلها، كما تم تحميل النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة، وبذلك يمكن الاستعلام عن النتيجة بأكثر من طريقة قبل إرسالها إلى المدارس.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته برقم الجلوس في ثواني معدودة، حيث قامت الوزارة بالتعاون ن مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتجهيز المواقع الرسمية لتحمل ضغط العمل حيث من المقرر أن يبدأ آلاف الطلاب في زيارة المواقع للاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية ترم تاني

الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختر أيقونة عرض نتائج الطلاب.

اضغط أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

حدد المحافظة التي تتبعها مدرستك.

اختر اسم المدرسة.

اكتب رقم الجلوس.

اختر أيقونة عرض النتيجة.

انتظر تفتح لك صفحة بها كافة بياناتك وهي الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة، كما يظهر جدول مفيش به درجات المواد التي تضاف إلى المجموع وهي اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة الدراسات الاجتماعية ومادة العلوم ومادة الرياضيات، ثم حساب المجموع الكلي، يليه درجات المواد التي لا تضاف على المجموع النهائي.