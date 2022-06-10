الآن.. الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول بالعراق جميع محافظات العراق عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول بالعراق، يتهافت طلاب الصف السادس على معرفة نتائجهم للعام الدراسي 2021-2022، لذلك نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية الموقع الخاص بنتائج طلاب الصف على مستوى جميع المحافظات، وسنعرض لكم آليات الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ليتمكن كل طالب من الحصول على درجاته إلكترونياً، دون أن يتكبد عناء الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة، وقد نجحت الوزارة في إجراء امتحانات الصف السادس الابتدائي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة

وجديرا بالذكر أنه تم إصدار بيانات نتائج طلاب محافظات كلاً من: العاصمة بغداد، البصرة، الموصل، نينوي، الديوانية، إلى جانب ديالي، وذي قار، وبابل، وميسان، والرصافة الأولى، والكرخ 1، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج محافظات كلا من: الرصافة 2، الرصافة 3، والنجف والقادسيى، والسليمانية، فضلا عن محافظات الأنبار، وبابل، وكركوك

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى عبر موقع نتائجنا

حيث يمكنك الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو على الموقع نتائجنا

ثم يحدد الطالب (نتيجة الصف السادس الابتدائي) الدور الأول للعام الدراسي 2022.

يختار الطالب المحافظة التي قام بأداء الامتحانات بها.

يبدأ بملء الخانات الخاصة ببعض بياناته الأساسية “الاسم الثلاثي، ورقم الجلوس”.

يراجع الطالب البيانات مرة أخرى ليحصل على نتيجته بدقة.

يقوم الطالب بالضغط على خانة العرض، ليستعلم عن علاماته بكل المواد الدراسية.

خطوات الحصول عن نتائج الصف السادس الابتدائى بالرقم الامتحاني

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ثم اختار خانة نتائج الطلاب.

وبعدها قوم باختيار الصف السادس الابتدائي.

وبعدها أدخل اسمك ثلاثيا، ورقم المقعد.

اضغط على خانة الاستعلام، ومن ثم ستحصل على بيانات الدرجات تفصيلياً لكل المواد الدراسية الأساسية كاللغة العربية والدراسات واللغة الانجيلزية والحساب أو الفرعية كالدين.

وفي سياق متصل تبدأ الوزارة في إعداد لجان الدور الثاني الخاصة بامتحانات الراسبين ليتم عقدها خلال الشهور القادمة، إلا أنه أعلنت الوزارة أن نسبة النجاح بالصف السادس الابتدائي مرتفعة إلى حد كبير، بالرغم من حالة الهلع والخوف التي انتابت الطلاب وسط المخاوف الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.