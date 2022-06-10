كوريا الشمالية تسجل أقل من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، نقلا عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة فى حالات الطوارئ أن حوالى 45540 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار الـ24 ساعة الماضية حتى الساعة السادسة مساء فى اليوم السابق.

وتعد هذه المرة الأولى التى ينخفض فيها العدد اليومى لحالات الحمى إلى أقل من 50 ألف حالة.

ووصل العدد الإجمالى لحالات الحمى منذ أواخر أبريل إلى 4349920 شخصا حتى الساعة السادسة مساء اليوم السابق، فيما تعافى أكثر من 4265860 شخصا. ويخضع للعلاج ما لا يقل عن 83980 شخصا.

ولم تقدم الوكالة معلومات عما إذا كان قد تم تأكيد وفيات أخرى. وكان إجمالى الوفيات قد بلغ 71 وفاة حتى يوم 3 يونيو.

وشهد العدد اليومى لحالات الحمى انخفاضا بعد أن بلغ ذروته عندما تم الإبلاغ عن 392920 حالة فى يوم 15 مايو.

إلا أن خبراء يرون أنه من الصعب الوثوق بالإحصاءات الصادرة من كوريا الشمالية، نظرا للعدد القليل للغاية فى عدد الوفيات بالمقارنة مع حالات الحمى المبلغ عنها.

يشار إلى أن الشمال الذى يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، أعلن عن تفشى كورونا فى يوم 12 مايو، بعد أن زعم أنه خال من فيروس كورونا لأكثر من عامين.