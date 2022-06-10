تفاصيل مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب شرطة مقاطعة واشنطن - فى منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - إن المسؤولين تلقوا بلاغات عن إطلاق نار كثيف فى شركة كولومبيا ماشين، والتى توفر "برامج تصنيع القوالب وقطع الغيار والصيانة".

وأضاف المكتب "هرب المشتبه به من مكان الحادث قبل وصول قوات الشرطة الأمريكية، وتم نشر أوصافه سريعا إلى وحدات شرطة ولاية ماريلاند مع بيانات السيارة المشبوهة التى كان يقودها فى منطقة طريق مابليسفيل وجبل إيتنا رود، كما تبادل طلقات نارية مع الجنود".

من جانبه، قال لارى هوجان، حاكم ولاية ماريلاند، خلال مؤتمر صحفى إنه يتم إطلاعه أولا بأول على كل ما يخص الهجوم.

يأتى هذا التطور على خلفية العديد من عمليات إطلاق النار البارزة الأخرى التى حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية فى نيويورك وتكساس وأوكلاهوما وأماكن أخرى فى الولايات المتحدة.