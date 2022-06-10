العالم اليوم - اكتشاف بقايا أكبر ديناصور آكل للحوم في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 06:21 صباحاً - عثر علماء الحفريات على عظام متحجرة على شاطئ صخري بجزيرة وايت في إنجلترا، هي بقايا ديناصور آكل للحوم، قد يكون أكبر من أي ديناصور آخر معروف من أوروبا، وهو وحش كان قريبا لأكبر أنواع الديناصورات آكلة اللحوم المسجلة على الإطلاق.

وقال العلماء يوم الخميس إنهم عثروا على أجزاء من الهيكل العظمي للديناصور، الذي عاش قبل نحو 125 مليون عام خلال العصر الطباشيري، بينها عظام من الظهر والفخذين والذيل وبعض الأجزاء من الأطراف ولكن بدون جمجمة أو أسنان.

وقدروا طول الديناصور استنادا إلى هذه البقايا بأكثر من عشرة أمتار وربما أطول من ذلك بكثير.

وقال كريس باركر، وهو طالب يدرس للحصول على درجة الدكتوراة في علم الحفريات بجامعة ساوثهامبتون والمؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في دورية بير جيه. لايف آند إنفايرونمنت: "حجم العينة مثير للإعجاب. إنها تخص واحدا من أكبر، وربما كان أكبر، المفترسات البرية المعروفة على الإطلاق التي طافت أوروبا".

واستنادا إلى سلسلة من الشقوق الصغيرة الموجودة أعلى فقرات الذيل، استنتج العلماء أنه ينتمي إلى مجموعة من الديناصورات تسمىالسبينوصورات التي تضم السبينوصور، والذي عاش قبل نحو 95 مليون سنةوبلغ طوله حوالي 15 مترا ويعتبر أطول ديناصور مفترس معروف.

وكان للسبينوصورات جماجم ممدودة تذكرنا بالتماسيح ولديها أسنانكثيرة مخروطية الشكل، مثالية للإمساك بالفرائس المراوغة، كما تمتعت بأذرع قوية ومخالب كبيرة. وكانت تتغذى على الفرائس المائية والديناصورات الأخرى.

وبسبب عدم اكتمال البقايا، لم يحدد الباحثون بعد اسما علميا للديناصور المكتشف، لكنهم أطلقوا عليه اسم "سبينوصوري الصخرة البيضاء" بناء على الطبقة الأرضية التي عُثر فيها على بقاياه.

ويعتقدون أنه ليس واحدا من أي من الأنواع المكتشفة سابقا.

وأصبحت جزيرة وايت واحدة من أغنى الأماكن في أوروبا ببقايا الديناصورات. وأعلن نفس فريق الباحثين العام الماضي اكتشاف نوعين آخرين من سبينوصورات العصر الطباشيري بالجزيرة، يقدر طول كل منهما بنحو تسعة أمتار.