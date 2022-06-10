نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 وخطوات استخراج رقم الجلوس بالرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد وزارة التربية والتعليم في مصر لتنظيم امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021 – 2022، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 والتي تعد أهم مراحل التعليم لأنها تحدد مصير الطالب عن طريق التنسيق الذي يقرر الجامعة التي يلتحق بها الطالب، ومن ثم المجال التي يمكن الالتحاق به في سوق العمل فيما بعد، وتمنح وزارة التربية والتعليم كل طالب رقم خاص به، وهو رقم الجلوس يتم التعامل به في اللجان والكنترول والتصحيح وجمع الدرجات، بدلا من الاسم لضمان تحقيق العدالة منعا لحدوث غش أو محسوبية، ومنذ إعلان الوزارة عن تجهيز أرقام الجلوس ويبحث كل الطلبة وأولياء الأمور عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن أرقام جلوس أولادهم.

خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022

الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الرسمي.

اختر أيقونة خدمات إلكترونية.

اختر أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس.

اكتب اسم الطالب والرقم القومي واسم المحافظة واسم المدرسة.

اضغط أيقونة ابحث.

وقد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم شكوى من أحد أولياء الأمور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص الأخطاء التي وردت في كتيبات مفاهيم الثانوية العامة مع الطلاب، وقام شوقي بالرد على الشكوى قائلا: “أي أخطاء تم رصدها قبل الطباعة وسنوزع كتيبات مصححة أثناء الامتحان فى اللجنة”.

كما وفرت الوزارة نسخ إلكترونية من هذه الكتيبات بدون أخطاء، على الموقع الرسمي للوزارة متاحة لكل الطالب للإطلاع عليها قبل الامتحانات، حيث تم تخصيص كتيبات على هيئة مجلدات كالتالي، مجلد الشعبة الادبية، مجلد الشعبة العلمية علوم، مجلد الشعبة العلمية رياضيات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يبدأ الجدول بامتحان التربية الدينية في 20 من يونيو المقبل، على أن تستمر الامتحانات حتى 7 يوليو 2022 ثم يقطع الامتحانات اجازة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ من 9 يوليو 2022 وحتى 12 من شهر يوليو 2022، ليستكمل الطلاب امتحاناتهم بالثانوية العامة 2022 وحتى 21 من يوليو 2022، لينتظروا بعدها نتيجة الثانوية العامة المصيرية والمرحلة الفاصلة بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.