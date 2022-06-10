نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022.. موعد صدور نتيجة الثالث متوسط بالعراق عبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجتاح الطلاب وأولياء الأمور القلق حول نتائج الثالث متوسط 2022 الجولة الأولى من المرحلة الأولى بالعراق ومن المقرر أن يتم الاعلان عن موعد صدور نتائج الجولة الأولى من امتحانات الثالث المتوسط في العراق للجولة الأول من قبل وزارة التربية العراقية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب وتجميعها، فقد انتهت وزارة التربية العراقية من امتحانات الثالث المتوسط والتي تمت مع توفر الاجراءات والاحتياطات اللازمة حفاظًا على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم، في السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل عن نتائج الثالث متوسط 2022 وخطوات الاستعلام الكترونيا عن نتائج الطلاب بالثالث المتوسط الجولة الاولى 2022.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول في العراق

تتبع وزارة التربية والتعليم العراقية نهج رقمنة الخدمات التعليمية وتطويرها الكترونيا، ولهذا فقد أتاحت وزارة التربية العراقية رابط إلكتروني يتمكن من خلاله طلاب الصف الثالث المتوسط من الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول للمرحلة الاولى على مستوى محافظات العراق، ويتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم يتم اختيار نتائج الجولة الاولى الثالث المتوسط.

ثم يتم إدخال رقم اختيار الطالب، مع تحديد رمز النتائج.

تظهر للطالب نتيجته على الفور.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 العراق

انتهى الطلاب بالصف الثالث المتوسط في كامل النطاقات وادارات التربية المختلفة بمحافظات العراق من امتحانات الجولة الاولى وجاري الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات ورصدها بكافة المحافظات، ليتم على الفور الاعلان عن النتائج في كل محافظة على حدة لتظهر النتيجة ويتم تحميلها على موقع وزارة التربية العراقية.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق للدور الاول من خلال موقع وزارة التربية العراقية مع ملء بيانات الطالب وكتابة الرقم الامتحاني للطالب ثم يتم الضغط على استخراج النتيجة لتظهر مباشرًة للطالب.

أكدت وزارة التربية العراقية على أنها تعمل جاهدة على تسهيل وتوفير خدماتها التعليمية للطلاب على مستوى محافظات العراق، وقد وفرت موقعها الرسمي وزارة التربية العراقية، كما يمكن للطلاب استخراج النتائج رسميا من خلال موقع نتائجنا او موقع ناجح، وهي المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية العراقية.