نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقيه 2022 الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم الاعلان اليوم رسميا عن نتيجة اعدادية الشرقية ليتم إتاحة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقيه عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي على الفور بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية من قبل السيد المحافظ، فقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم السيد الأستاذ محمد رمضان أنه قد انتهت المحافظة نهائيًا من كافة أعمال التصحيح والمراجعة وتجميع ورصد درجات الطلاب بأوراق إجاباتهم، وقد تم عرض النتائج على محافظ الشرقية “ممدوح غراب” ليتم اعتماد النتائج، على أن يتم بعدها رفع النتائج أون لاين ويتم استخراجها برقم الجلوس والاسم.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقيه

عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية، يتم استخرج برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقيه خلال اليوم بعد أن يعتمدها السد المحافظ، ويتم الاعلان عن نسب نجاح هذا العام لطلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية، وأسماء أوائل الطلبة، ثم يتم تحميل نتائج الطلاب على الموقع الالكتروني الرسمي لتظهر النتائج أون لاين ويتم استخراجها بالاسم ورقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

بعد اعتماد نتائج الطلاب بالشهادة الاعدادية من السيد المحافظ يتم رفع النتائج على الانترنت على الفور، ليصبح من السهل على الطلاب استخراج نتائجهم عبر المواقع الالكترونية من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال موقع منصة نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 وعبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية، ويتم الاستعلام برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقيه باتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الدخول إلى قسم نتيجة الشهادة الاعدادية.

تحديد الصف الثالث الاعدادي والفصل الدراسي الثاني ثم كتابة رقم الجلوس للاستعلام مباشرةً عن النتيجة.

كما يمكن استخراج النتيجة بالدخول إلى رابط منصة نتائج الشهادة الاعدادية واختيار اسم المحافظة الشرقية مع كتابة رقم جلوس الطالب لتظهر على الفور النتيجة.

أيضًا فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية استخراج النتيجة هاتفيا ويتم هذا من خلال الاتصال هاتفيا من أي تليفون أرضي على الرقم 09000100 أوبالاتصال من الموبايل على الرقم5757.