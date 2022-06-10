هترجع جديدة.. تنظيف وتلميع الحوائط والأبواب من الشخابيط والبقع بمكون ميخطرش على بالك في ثواني

تفكر ربة المنزل كثيراً لكي تنظيف الحوائط والأبواب من الجير والبقع المتراكمة عليها نتيجة كتابة الأطفال عليها، أو وضع أيديهم ملوثة ومتسخه على الحوائط، ومرة تلو الأخرى تصبح الحوائط منظرها غير لائق وتجعل شكل البيت كله قبيح، ومن المعروف أن الحوائط لا يمكن تنظيفها بالطرق العادية حتى لا يتم خدش أو تجريح الحوائط، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الحوائط كلها، بدون بذل أي مجهود، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة تنظيف الحوائط والأبواب

نحن دائما نقوم بتنظيف الأراضي وباقي المنزل، وننسى تنظيف الحوائط والأبواب على الرغم من وجود الأوساخ عليها بشكل كبير ولكن نحن لا نأخذ بالنا منها، لأننا دائما نركز على باقي المنزل، والحوائط لابد من تنظيفها لكي تجعل شكل البيت جميل، وإذا كان البيت يوجد فيه أطفال، وهؤلاء الأطفال يلعبون ويرسم بالألوان على الحوائط والأبواب، ومهما تفعل ربة المنزل في محاولات كثيرة لمنعهم، ولكن لا جدوى، والآن نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة تنظيف الحوائط:

لتر ونصف من الماء.

ثلاث ملاعق من صودا الخبز.

اسفنجة ناعمة.

مساحة طويلة.

قطعة قماش كبيرة الحجم.

طريقة تنظيف الحوائط والأبواب من البقع

المكونات بسيطة وسهلة، بالإضافة إلى أنها أمنه تماما، و يمكنك جعل أطفالك يساعدونك في عملية التنظيف، فعلى سبيل المثال ربة المنزل تقوم بتنظيف الحوائط من الأعلى، والأطفال يقومون بتنظيف الحوائط من أسفل، ونحن سوف نقدم لكم خطوات استخدام الوصفة:

نضع الماء مع صودا الخل، ونصف لتر من الصابون في جردل.

يتم التقليب جيدا.

يجب إزالة الغبار، من على الحوائط.

يجب غمس الاسفنجة في الخليط، ويتم تثبيتها على المساحة.

يجب أن نبدأ في الحوائط من أعلى.

يمكن إعطاء الأطفال قطعة اسفنجة صغيرة، ويمكن تحديد المنطقة التي يقومون تنظيفها، على أساس من أفسد شئ عليه إصلاحه. يجب تنظيف جميع الحوائط الموجودة في البيت.

يجب تكرار عملية التنظيف من حين إلى أخر.