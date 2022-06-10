الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من دونباس إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ماخائيل ميزينتسيف، يوم الخميس، إنه "على الرغم من كل العقبات التى تضعها كييف الرسمية، تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إجلاء 20733 شخصا من المناطق الخطيرة فى أوكرانيا وجمهوريتى دونباس إلى روسيا الاتحادية، بمن فيهم 2880 طفلا".
وأضاف أنه منذ بدء لعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تم إجلاء مليون و751 ألفا و289 شخصا، بمن فيهم 281 ألفا و819 طفلا.
وأشار إلى أن عملية الإجلاء جرت "بدون مشاركة السلطات الأوكرانية".
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