جدة - نرمين السيد - ووفق ما ذكرته "بى بى سي" يوم الخميس، وصف بودولياك عدم التكافؤ بين قدرات روسيا وأوكرانيا، بأنه أحد الأسباب الرئيسية للخسائر الكبيرة. ووفقا له، كييف تحتاج إلى المئات من أنظمة المدفعية من الغرب. وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى 300 راجمة صواريخ.
وقال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف يوم الخميس، إن خسائر أوكرانيا تصل إلى 100 قتيل وما يصل إلى 500 جريح يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتب زيلينسكى: أوكرانيا تخسر 100 إلى 200 جندى يقتلون يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.