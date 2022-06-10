مكتب زيلينسكى: أوكرانيا تخسر 100 إلى 200 جندى يقتلون يوميا

جدة - نرمين السيد - ووفق ما ذكرته "بى بى سي" يوم الخميس، وصف بودولياك عدم التكافؤ بين قدرات روسيا وأوكرانيا، بأنه أحد الأسباب الرئيسية للخسائر الكبيرة. ووفقا له، كييف تحتاج إلى المئات من أنظمة المدفعية من الغرب. وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى 300 راجمة صواريخ.

وقال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف يوم الخميس، إن خسائر أوكرانيا تصل إلى 100 قتيل وما يصل إلى 500 جريح يوميا.