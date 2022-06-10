الولايات المتحدة ترصد 40 إصابة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المراكز فى نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم، أن الحالات المسجلة رُصدت فى ولايات أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.

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