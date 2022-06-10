مصرع 5 من مشاة البحرية الأمريكية بحادث تحطم طائرة فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد سلاح مشاة البحرية فى بيان بأن الجنود الخمسة كانوا على متن طائرة (إم.في-22 بى أوسبري) عندما سقطت بالقرب من جلامس بولاية كاليفورنيا، شمال الحدود المكسيكية فى حوالى الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت المحيط الهادى (2130 بتوقيت جرينتش) .
وقال الميجور جنرال برادفورد جيرينج "نأسف لخسارة جنود مشاة البحرية الأمريكية فى هذا الحادث المأساوي. قلوبنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وهم يحاولون تقبل هذه المأساة".
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