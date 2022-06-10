جدة - نرمين السيد - أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون يرفع بموجبه الحد الأدنى لسن شراء بندقية هجومية فى الولايات المتحدة إلى 21 عاما، على الرغم من أن التشريع لا يحظى بفرصة كبيرة فى مجلس الشيوخ.





ومشروع القانون المسمى "قانون حماية أطفالنا"، سيمنع أيضا بيع مخازن الأسلحة ذات السعة الكبيرة. ووافق المجلس الذى يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية 223 صوتا مقابل 204 صوتا، وتم تمريره فى تصويت على أساس حزبي، حيث أيد خمسة من الجمهوريين الإجراء، بينما عارضه اثنان من الديمقراطيين. وصوت مجلس النواب فى وقت سابق بهامش 228 إلى 199 لإدراج شرط سن الشراء فى مشروع القانون الأوسع. والحزمة عبارة عن مجموعة من العديد من التشريعات المصممة للحد من الوصول إلى البنادق وغيرها من معدات الأسلحة النارية فى أعقاب إطلاق النار الجماعى الشهر الماضى فى بوفالو بولاية نيويورك، وأوفالدى فى ولاية تكساس، اللذين أديا إلى مقتل أكثر من 31 أمريكيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكونجرس يمرر مشروع قانون شامل لرفع سن شراء البنادق الهجومية إلى 21 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.