نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تقسيط المشتريات من كوارا للتمويل وطريقة الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم تقسيط المشتريات من كوارا للتمويل وهل يختلف من جهة إلى جهة أخرى في المملكة العربية السعودية؟ حيث أن الشركة تتعاون مع مجموعة من المنافذ التي توفر منتجات عديدة مثل الجوالات الذكية، فعند الحصول على تمويل نقدي فوري للقطاع الخاص أو الحكومي من الشركة يمكن الاستفادة من عروض تقسيط مكتبة جرير السعودية كما أن التمويل يسمح بإتمام إجراءات تقسيط ايفون 13 برو ماكس سواء من الاتصالات السعودية أو من جرير، التي توفر عروض استبدال الجوالات 2022.

كم تقسيط المشتريات من كوارا للتمويل

عند الاشتراك في تمويل تقسيط المشتريات من خلال الشركة تستطيع إتمام الإجراءات بسهولة دون تعقيدات كما أنه تمويل بدون مقدم ومن مميزاته الحصول على تمويل بقيمة 100 ألف ريال سعودي أو يتم تحديدها بناءً على الجهات المشاركة في العروض.

ويمكن الاستفادة أيضًا من سداد الأقساط بمرونة على ثلاث سنوات، وأعلنت الشركة أن حلول التمويل لديها جميعًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفيما يخص كم تقسيط المشتريات من كوارا للتمويل فهو يمتثل إلى الشركاء.

تقسيط المشتريات من مكتبة جرير

إذا كانت رغبة العميل التعامل مع مكتبة جرير لتقسيط المنتجات فهنا يستطيع الحصول على تمويل بقيمة لا تزيد عن 30 ألف ريال سعودي، والحد الأدنى للفواتير لدى الشركة هي 2500 ريال سعودي وعند توافر الشروط الخاصة بالمكتبة أو الشركة يمكن للعميل الحصول على التمويل في الحال.

طريقة طلب تمويل كوارا وجرير

من أجل طلب التمويل بالتعاون مع جرير وكوارا يمكن الطلب إلكترونيًا عن طريق الخطوات التالية:

ينتقل العميل إلى مكتبة جرير الرابط الرسمي.

ثم يقوم بدخول رابط تقسيط المشتريات.

بعد معرفة الشروط والأحكام يتم اختيار التقديم الآن.

وفيما يخص سداد قيمة التمويل، فهو سيكون بناءً على رغبة العملاء فيمكنه اختيار مدة الستة أشهر، كما يمكنه اختيار التقسيط لمدة عام وحتى ثلاث سنوات، وقد طرح العملاء العديد من الأسئلة التي تخص التمويل من بينها مدة استلام الموافقة على الطلب، وهي ستكون بحد أقصى ثلاثين دقيقة إذا كان الطلب شامل لجميع المتطلبات والمستندات المطلوبة للتحقق من العميل وبياناته.