نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جرير ايفون ١٣ كم وأبرز مميزات الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جرير ايفون ١٣ كم وكيفية تقديم الطلب؟ هذه الأسئلة من أهم الأسئلة المتكررة التي طرحها عملاء مكتبة جرير الراغبين في شراء جوال ايفون 13 برو ماكس بالتحديد ولكن بالاعتماد على نظام أقساط ايفون 13 بدلًا من شراءه بسعر الكاش، وذلك يرجع إلى أن تكلفته عالية وقد لا يكون مناسب للبعض، ويمكن معرفة شروط تقسيط جرير 2022 عند البدء في تسجيل الطلب، ويجدر بنا الذكر أن هناك حل آخر للحصول على الجوال وهو عروض استبدال الجوالات 2022 أي تقوم بتقديم الجهاز القديم وتحصل على ايفون 13 جديد.

تقسيط جرير ايفون ١٣ كم

تختلف خيارات العملاء بين بعضهم البعض، فهناك من يرغب في التقسيط على مدار سنوات طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما آخرون يرغبون فقط في التقسيط لمدة عام كي يحصلون على فرصة تقسيط جوالات بدون فوائد، وهناك أيضًا من يرغب في التقسيط لمدة أقصر.

لذلك أجابت مكتبة جرير على سؤال تقسيط جرير ايفون ١٣ كم بأحد الحلول العملية وهو تقديم حاسبة تقسيط الجوالات وهي عبارة عن أداة تستخدم إلكترونيًا يتم فيها إدخال البيانات المطلوبة ويحصل العميل على قيمة القسط الشهري، وللدخول يمكن اتباع التالي:

يقوم العميل بزيارة رابط مكتبة جرير الرسمي.

بعد الحصول على جولة سريعة بالموقع يتم الدخول إلى عروض تقسيط المشتريات.

اختيار الحاسبة الإلكترونية لكي تقوم بإدخال فترة السداد وقيمة الجوال.

ستظهر لك معلومات عن الدفعات الشهرية وفق بياناتك التي قمت بإدخالها فقط.

مميزات أقساط ايفون 13 من جرير

خدمة التقسيط من أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة لعملائها ممن يرغبون في تسجيل طلب لشراء المنتجات وعلى رأسها أجهزة الأيفون ومن مميزات الخدمة ما يلي:

عرض تقسيط المشتريات بدون مقدم وقبول فوري.

العرض متوفر بدون تحويل الراتب وبدون الكفيل.

كما أن التمويل بقيمة 30 ألف ريال سعودي.

ويسرت المكتبة جميع الشروط المطلوبة أيضًا للتقسيط بحيث تكون مناسبة لأكبر عدد من العملاء، والشروط تختلف من العسكريين حسب رتبهم وأيضًا الموظفين في القطاعات الحكومية بحسب جنسياتهم سواء سعوديين أو وافدين وأيضًا العاملين في الشركات الخاصة المعتمدة بالمملكة.