عاجل- وقوع ضحايا إثر إطلاق نار فى بلدة بولاية ماريلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، سقوط عدد من الضحايا إثر وقوع إطلاق نار في بلدة سميثسبورج بولاية ماريلاند اليوم الخميس.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، سقوط عدد من الضحايا إثر وقوع إطلاق نار في بلدة سميثسبورج بولاية ماريلاند اليوم الخميس. ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم، في نبأ عاجل، عن الشرطة الأمريكية قولها إن "المشتبه به، منفذ العملية، لم يعد يشكل خطراً على المجتمع".

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