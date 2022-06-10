العالم اليوم - برلين ولندن وباريس تدعو طهران إلى "إنهاء التصعيد النووي"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 01:18 صباحاً - دعت برلين ولندن وباريس، الخميس، في بيان مشترك، طهران إلى "إنهاء التصعيد النووي" و"القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة" منذ مارس، لإحياء اتفاق 2015، الذي يُفترض أن يمنع إيران من صنع قنبلة ذرية.

وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية، إنه في ما يتعلق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس "نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية" و"ندعو إيران إلى القيام بذلك فورا".

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق الخميس، بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.

وقالت برلين ولندن وباريس إنها "تندد" بقرار طهران هذا. واعتبرت الدول الثلاث أن "هذا يفاقم الوضع ويعقد جهودنا نحو استعادة العمل بالكامل" بالاتفاق المبرم عام 2015 والذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

ولم توقع واشنطن على بيان الخميس، على عكس البيان مشترك صدر مع الولايات المتحدة، الأربعاء.