عاجل.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار ببلدة ماريلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (ايه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم، في نبأ عاجل، عن الشرطة الأمريكية قولها إن "المشتبه به، منفذ العملية، لم يعد يشكل خطراً على المجتمع".

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