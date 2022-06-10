الرئيس الأوكرانى يفرض عقوبات على بوتين

جدة - نرمين السيد - ونشرت وثيقة الإعلان عن العقوبات على الموقع الإلكترونى لرئيس أوكرانيا. كما فرض زيلينسكى عقوبات على السكرتير الصحفى لرئيس روسيا دميترى بيسكوف ورئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين ونائبى رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف وتاتيانا غوليكوفا. وفى وقت سابق، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسى إلى قائمة عقوباتها. كما فرض الاتحاد الأوروبى تدابير تقييدية ضد بوتين ولافروف بحجة "الأمر بإجراء عملية عسكرية فى أوكرانيا"، وبسبب أن الجيش الروسى "شن هجوما على أوكرانيا".

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