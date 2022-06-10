العالم اليوم - أميركا.. 3 قتلى بإطلاق نار في مصنع بولاية ماريلاند

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. 3 قتلى بإطلاق نار في مصنع بولاية ماريلاند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 12:21 صباحاً - أفادت شرطة ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة أن مسلحا أطلق النار في مصنع شمالي الولاية، الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأطلق المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، النار في مصنع لشركة كولومبيا ماشين في سميثسبيرغ بولاية ماريلاند. ولم ترد أنباء فورية عن الدافع المحتمل.

وأعلنت شرطة ماريلاند مقتل ثلاثة أشخاص. ولم يتضح على الفور ما إذا كان آخرون قد أصيبوا.

وقال لاري هوغان، حاكم الولاية، للصحفيين، إن أحد أفراد الشرطة أصيب برصاصة أطلقها المهاجم.

وصرح متحدث باسم شركة كولومبيا ماشين أن الشركة تتعاون مع السلطات في تحقيقها، لكنه رفض الإفصاح عن عدد العاملين الذي كانوا موجودين في الموقع وقت الحادث.

وفب وقت سابق، قال مكتب شرطة مقاطعة واشنطن كونتي، إن "المشتبه به لم يعد يمثل تهديدا للسكان"، في إشارة إلى تحييده.

وتقع سميثبرغ على بعد 70 كيلومترا من واشنطن العاصمة. وذكرت شبكة إن بي سي، أن المشتبه به أطلق النار داخل منشأة صناعية.