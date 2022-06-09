استخراج نتائج الشهادة الاعدادية المنوفية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم

استخراج نتائج الشهادة الاعدادية المنوفية الترم الثاني 2022 يفصلنا الآن ساعات قليلة عن ظهور نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية للفصل الدراسي الثاني 2022، بعد أن تم الإعلان وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية من قبل الدكتور هاني عنتر، عن ظهر نتائج الشهادة الإعدادية بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال المراجعة ورصد الدرجات، ومتوفر بكل بساطة ويسر من أجل التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظ المنوفية للفصل الدراسي الثاني 2022، عن طريق الاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني من خلال البوابة الرسمية الخاصة بالمحافظة، بعد الانتهاء الرسمي من كافة أعمال المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات.

استخراج نتائج الشهادة الاعدادية المنوفية الترم الثاني 2022

أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لأوراق الاختبارات التي تتم في الوقت الحالي ورصد الدرجات، من خلال لجنة المديرية المكلفة التي تتم تحت إشراف من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية الدكتور أمانة القرني، وأوضح بأنه سوف يتم القيام باعتماد بنهاية الأسبوع الجاري من خلال محافظ المنوفية السيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، بعد الانتهاء من مهام التصحيح وأعمال التدقيق، وقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بيوم السبت الموافق 21 مايو الماضي للعام الدراسي الجاري 2021/ 2022، وتم تأدية الاختبارات نحو 83.839 طالب وطالبة بحوالي 400 لجنة اختبارية مؤمنة ومنتظمة من خلال مشاركة 14.302 معلم، في كافة اللجان في جميع الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على شتى المدارس بنحو ست أيام متصلة وقد تم الانتهاء منها بيوم الخميس 26 مايو الماضي.

كيفية الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الثاني خطوات استخراج النتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022 بعد رصد الدراجات بشكل مباشر وبالتوفيق والنجاح لكل الطلاب:-