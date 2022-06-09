استعلم فورا رابط نتيجة الشهادة الاعداديه الشرقية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم

استعلم فورا رابط نتيجة الشهادة الاعداديه الشرقية الترم الثاني 2022 تعرف الآن على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022، بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بداخل الكنترولات الإعدادية في المحافظة، وكشفت على أنه سوف يتم رفع النتيجة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة خلال الساعات الأخيرة القادمة، ونحن الآن في انتظار اعتمادها من قبل محافظ الشرقية السيد اللواء ممدوح غراب، والجدير بالذكر أن الطلاب قد انتهوا من أداء الاختبارات في آخر أسبوع من شهر مايو الماضي، وعدت الاختبارات بسلام دون تقديم أي شكوى وقد جاءت الاختبارات على مستوى الطالب المتوسط، وسوف نتعرف في السطور القادمة على رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشرقية الإعدادية.

نتيجة الشهادة الاعداديه الشرقية الترم الثاني 2022

قد كشفت المديرية أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لأوراق الإجابات للاختبارات، حيث أنهمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 للفصل الدراسي الثاني، بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المحافظ، والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية اختبارات الشهادات الإعدادية لذلك العام يبلغون 136 ألف 982 طالب وطالبة، قد تم تقسيمهم حوالي 134 ألف و750 طالب وطالب بالشهادة الإعدادية العامة، وأما بالنسبة لطلاب الأمل يبلغ 55 طالب، و2157 طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي المهني، ومدرسة النور للمكفوفين عددهم 11 طالب وفي مستشفى 75375 حوالي 9 طلاب، وقد تم سير العملية الامتحانية بسلام.

خطوات التعرف على نتائج الشهادة الإعدادية

نحن معكم على رأس الساعة نوضح لكم خطوات التعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني في محافظة الشرقية من خلال وزارة التربية والتعليم، ونوضح لكن طريقة فورية حتى يتم الاستعلام والتعرف على النتائج المذكورة عبر الموقع:ـ