الخارجية الأمريكية تعلن عزمها على إعادة فتح قنصليتها فى القدس

جدة - نرمين السيد - وأشار متحدث الخارجية الأمريكية، فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس، إلى أن مكتب الشؤون الفلسطينية يعمل تحت رعاية سفارة الولايات المتحدة فى القدس ويقدم تقارير عن الأمور الجوهرية مباشرة إلى مكتب شؤون الشرق الأدنى فى وزارة الخارجية، موضحا فى الوقت ذاته أنه جرى تصميم هذه الهيكلية لتقوية الانخراط الدبلوماسى والدبلوماسية العامة.

وأكد التزام الولايات المتحدة بإعادة فتح قنصليتها فى القدس، لافتا فى الوقت نفسه أن واشنطن لا تزال تعتقد أنها وسيلة مهمة للولايات المتحدة للانخراط مع الشعب الفلسطينى وتقديم الدعم له.

وأضاف أنه تجرى مناقشة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس مع الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أنه واشنطن لديها فريق متخصص من الزملاء العاملين فى مكتب للشؤون الفلسطينية فى القدس يركز على التواصل والانخراط مع الفلسطينيين.