وزير الخارجية الجزائرى: ندعم جهود الأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، للمستشارة الأممية الخاصة المكلفة بقيادة جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة فى ليبيا ستيفانى ويليامز، التى تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان اليوم، أن الطرفين تناولا، خلال هذا اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى دولة ليبيا، إلى جانب المساعى المبذولة تحت مظلة الأمم المتحدة؛ لتمكين الأطراف الليبية من تجاوز الحالة الراهنة للانقسام، وبلورة التوافقات الضرورية بشأن الشروط السياسية والأمنية والقانونية لإجراء انتخابات نزيهة.
وجدد لعمامرة دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة فى هذا المجال، مذكرا بموقفها المبدئى والثابت حول ضرورة مضاعفة الجهود لتمكين الشعب الليبى من ممارسة حقه السيادى فى اختيار ممثليه.
وبحسب البيان، اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق، خاصة وأن المسار الأممى سيشهد فى الأيام المقبلة مرحلة حاسمة تتطلب انخراط والتزام جميع الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة العليا فوق كل اعتبارات أخرى.
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