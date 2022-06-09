روسيا: محاولات إفساد علاقات الحلفاء مع أرمينيا محكوم عليها بالفشل

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال لقائه الرئيس الأرمينى فاهاجان خاتشاتوريان، إن فكرة التحالف هى فكرة مشتركة بين الدول، "إلا أن ما يربطنا فى الواقع هو روابط إنسانية، لا تنفصم منذ قرون وذلك هو أفضل أساس لتنمية العلاقات بين الدول".

وأضاف لافروف، فى تصريحاته، مساء اليوم الخميس، أن هناك كثيرين ممن يريدون وضع هذا الأساس على المحك، لكن "فى كل مرة أزور أرمينيا، وهو ما يحدث فى كثير من الأحيان، ازداد اقتناعا بأن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".

من جانبه قال الرئيس الأرمينى خاتشاتوريان، إن لافروف هو ضيف مرحب به على الدوام فى البلاد، حيث تقدر يريفان دور روسيا فى حل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.