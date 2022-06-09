العالم اليوم - قتلى في إطلاق نار داخل مصنع بولاية ماريلاند الأميركية

انتم الان تتابعون خبر قتلى في إطلاق نار داخل مصنع بولاية ماريلاند الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 11:17 مساءً - قالت السلطات في ولاية ماريلاند الأميركية إن حادث إطلاق نار وقع مصنع بمدينة سميثبرغ، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال مكتب شرطة مقاطعة واشنطن كونتي، إن "المشتبه به لم يعد يمثل تهديدا للسكان"، في إشارة إلى تحييده.

وتقع سميثبرغ على بعد 70 كيلومترا من واشنطن العاصمة. وذكرت شبكة إن بي سي، إن المشتبه به أطلق النار داخل منشأة صناعية.