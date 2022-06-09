رغم العقوبات.. احتياطيات روسيا الدولية تواصل ارتفاعها

جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات التى تشمل ذهبا ونقدا أجنبيا بلغت فى 3 يونيو الجارى مستوى 591.3 مليار دولار حسبما أكدت التقارير العالمية، مساء اليوم الخميس.
وخلال العام الماضى، صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5% وبلغت بحلول العام الجارى 598.8 مليار دولار، واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبى والذهب وحقوق السحب الخاص.
وفى وقت سابق، لفت المركزى الروسى إلى أنه تم تجميد حوالى 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا نتيجة للعقوبات الغربية.
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