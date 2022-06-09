البحرين واليابان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وقعت البحرين واليابان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين، وتشجيع الشركات اليابانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة، فى ظل خطة التعافى الاقتصادى وما تتضمنه من تسهيلات تجارية واستثمارية ومشاريع استراتيجية كبرى تتجاوز قيمتها ثلاثين مليار دولار أمريكى.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن سفارة المملكة فى طوكيو مثلت البحرين فى الاتفاقية فيما مثل اليابان معهد اليابان للاستثمار فى الخارج. وأعرب أحمد محمد الدوسرى، سفير مملكة البحرين لدى اليابان، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع المعهد اليابانى تزامنا مع الاحتفاء باليوبيل الذهبى لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما تمثله من أهمية فى تعزيز التعاون الاقتصادى وتعريف الشركات اليابانية بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف قطاعات الأعمال بالمملكة. من جانبه، عبر توشيوكى كوسوجى، مدير معهد اليابان للاستثمار فى الخارج، عن سعادته بتوقيع المذكرة، مشيدا بتميز المملكة بموقع استراتيجى وإمكانيات وفرص استثمارية قوية فى قطاعات الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات اليابانية، متطلعا إلى توسيع استثمارات الشركات اليابانية فى إطلاق أو تنمية أعمالها التجارية فى المملكة ومختلف أنحاء المنطقة.

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