الكويت تدين استهداف مدينة أربيل بطائرة مسيرة مفخخة

جدة - نرمين السيد - ‏أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاستهداف مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، فى جمهورية العراق الشقيقة، بطائرة مسيرة مفخخة؛ أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.‏





وشددت الخارجية الكويتية، فى بيان اليوم الخميس، على تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيقة وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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