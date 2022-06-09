مبعوث روسى: قدمنا أفكارا ملموسة للأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - صرح الممثل الدائم للاتحاد الروسى لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، جينادى جاتيلوف، اليوم الخميس، بأن الاتصالات بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية مستمرة، وإن موسكو قدمت اقتراحاتها الملموسة لحل هذه القضية.





وقال الدبلوماسى، فى حديث متلفز نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "كما تعلمون، تسعى الأمم المتحدة للانضمام إلى البحث عن حلول لهذه المشكلة. ولقد عينت الأمم المتحدة منسقين للمشاركة فى الاتصالات مع الجانبين وفى جنيف، كان هناك الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان وأيضا نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث. وزارت جرينسبان موسكو، وعرضت عليها فكرتنا لحل هذه المشكلة، وأكد ذلك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا وتحدث عنها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بالأمس".

وأكد جاتيلوف أن موسكو لا تعيق - بأى حال من الأحوال - تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال المبعوث إن "ممثلى الأمم المتحدة تلقوا أفكارنا الملموسة حول كيفية القيام بذلك وروسيا مستعدة لتصدير كل من الحبوب والأسمدة ولذلك يجب توجيه جميع الأسئلة هنا إلى الجانب الأوكرانى".

ووفقا لجاتيلوف، ربط الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى ومسؤولون أوكرانيون آخرون، تصدير الحبوب بالعديد من القضايا الأخرى، بما فى ذلك إزالة الألغام من الموانئ.

وأضاف الدبلوماسى: "لكن هذه مشكلة أوكرانيا الآن، لأن أوكرانيا هى من قامت بتلغيم الموانئ. الأمر متروك لهم لإزالة الألغام إذا كانوا يريدون ضمان تصدير الحبوب".

وفى السابق، أكد بوتين أن موسكو تضمن حرية مرور السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية إذا قامت كييف بإزالة الألغام من موانئها ويمكن لموسكو أيضا ضمان تصدير الحبوب عبر الموانئ الخاضعة للسيطرة الروسية، مثل بيرديانسك وماريوبول. كما طرح بوتين خيارا لتصدير الحبوب عبر السكك الحديدية عبر بيلاروسيا لكن ذلك سيتطلب رفع العقوبات الغربية. وأشار الزعيم الروسى أيضا إلى أن المشكلات فى سوق الغذاء العالمى بدأت فى فبراير 2020 ووصف المزاعم القائلة بأن روسيا تمنع الحبوب فى الموانئ الأوكرانية بأنها مجرد خدعة.