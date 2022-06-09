بوتين: رجال الأعمال الذين يقلصون استثماراتهم بروسيا سوف يندمون

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى كلمته خلال الاجتماع الذى نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "فى ظروف اليوم، يفضل البعض القفز، والانسحاب، لتقليص بعض الأنشطة هنا.. فى النهاية سوف يندمون على ذلك".

وأضاف: "هذا ليس تهديدا.. سوف يندمون على ذلك ليس لأننا نهدد شخصا ما.. نحن لا نهدد أى شخص.. إنهم سوف يأسفون لذلك لأن روسيا بلد به فرص هائلة".

وشدد على أن العديد من الشركات الأجنبية تشعر بالفعل بالاستياء الشديد من اضطرارها لمغادرة روسيا، لكنه أشار إلى أن هذا دليل على "الظروف الداخلية فى هذه البلدان التى لا تستطيع اتخاذ قرارات سيادية".

وختم بالقول "نحن دولة ذات سيادة.. يجب أن نتطلع إلى المستقبل.. ونحن نتطلع إلى المستقبل.. لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يصنعه إلا أناس مثلك.. البلد يعتمد عليك".

وفى سياق متصل، أشاد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بالاجتماع المثمر الذى عقده اليوم مع نظيره الأرمينى آرارات ميرزويان فى يريفيان، معربا عن ثقته فى نجاح الدورة المقبلة لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعى المقرر عقدها فى العاصمة الأرمينية غدا الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء "أرمينبريس" الرسمية بأن لافروف دعا ميرزويان لزيارة روسيا قريبا، مضيفة أن وزير الخارجية الأرمينى توجه بالشكر إلى نظيره الروسى على دعوته.

كما أضافت أن الجانبين بحثا -خلال الاجتماع- قضايا التعاون الثنائى بين البلدين، والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانب الروسى استعداده للمساعدة فى عملية السلام بين يريفان وباكو وحل القضايا الإنسانية التى لا تزال تواجه المنطقة.

يذكر أن آخر زيارة لوزير الخارجية الأرمينى إلى روسيا كانت فى 8 أبريل 2022، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ويريفان.

ومن ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس رفيعى المستوى ومن بينهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، فى بيان، أن زيلينسكى وقع المرسوم تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى الصادر اليوم بشأن فرض العقوبات على كبار المسؤولين الروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية فى بيانها أنه، على وجه الخصوص، سيتم فرض عقوبات على 35 فردا من بينهم الرئيس الروسى والمتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف ورئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين ووزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو وسكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف وغيرهم.