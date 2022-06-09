نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [زايد نهر الخير] مساعدات مالية وعينية وتعليمية من ديوان ولي عهد الإمارات cpc.gov.ae في المقال التالي
يستقبل ديوان ولي العهد زايد الخير طلبات مساعدات مالية وعينية وتعليمية عبر ديوان ولي عهد الإمارات cpc.gov.ae، وذلك بعد إتاحة رابط إلكتروني للتسجيل لطلب مساعدة مالية أو عينية، وكذلك رابط الاستعلام عن حالة طلب المساعدة الذي تم تسجيله، لذلك سنستعرض معكم طريقة التقديم لطلب مساعدة من خلال التسجيل على رابط موقع ولي عهد الإمارات للعمل الخيري والإنساني، كما سنشرح خطوات الاستعلام عن طلب المساعدة إلكترونياً على رابط مؤسسة زايد الخيرية zayedchf.gov.ae، بدايةً يجب أن ننوه إلى أن المساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد لا تقتصر على المواطنين الإماراتيين فقط، بل يمكن التقديم لطلب مساعدة مؤسسة زايد الخيرية لجميع الجنسيات.
[زايد نهر الخير] مساعدات مالية وعينية وتعليمية من ديوان ولي عهد الإمارات
وتجدر الإشارة إلى أوجه المساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد الخيرية عديدة ومتنوعة، ويأتي على رأس نلك المساعدات المساعدة المالية للمحتاجين، كذلك تقدم المؤسسة مساعدات تعليمية للنهوض بالتعليم في الإمارات وبلدان الخليج والبلدان العربية على وجه العموم، كما تقدم المؤسسة خدمات جليلة في قطاع الصحة والعلاج لغير القادرين، هذا بجانب مجال الإسكان من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، أما عن مجال التوظيف فالمؤسسة لها باع طويل في تقديم خدمات التوظيف داخل الإمارات للمواطن الإماراتي والمُقيمين على الأراضي الإماراتية.
مؤسسة زايد الخيرية zayedchf.gov.ae ودورها في مجال العمل الخيري
- تقديم المساعدة المالية للمحتاجين.
- سدا ديون المُعثرين.
- توفر المؤسسة مسكن مجاني للمحتاجين
- المساعدة في تريم المنازل.
- تقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين بالتعاون والتشارك مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.
رقم الشيخ زايد للتواصل وطلب مساعدة ودعم مالي وعيني
- رقم تواصل الشيخ محمد بن زايد 97143299999 – 8006273.
- صندوق بريد التواصل والتراسل: 214444.
- رقم هاتف الشيخ محمد بن زايد الخاص: 6666 668 2 971+/6622 668 2 971+.
طريقة تقديم طلب مساعدة والاستعلام عن الطلب على رابط مؤسسة زايد الخيرية
- يتم الدخول مباشرة على (رابط ولي العهد لتسجيل طلب مساعدة).
- يقوم المستخدم باختيار أيقونة “خدمات الديوان”.
- يتم تعبئة النموذج الخاص.
- يجب تسجيل كافة البيانات الثبوتية للتعريف بصاحب الطلب.
- يتم تقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج.
- يقوم باختيار أيقونة “إرسال الطلب”.
- يجب الحصول على رقم الملف ليتم الاستعلام به بعد ذلك.
- يتم تسجيل رقم الهوية بشكل دقيق.
- يقوم بإرسال اللب من جديد.
كيفية طلب مساعدة من ديوان ولي العهد
- القيام بكتابة معروض سداد الديون يتضمن رقم الهاتف الجوال الخاص بك.
- أذكر حالة الدين وقيمته وتاريخ استحقاقه وسبب تعثرك في السداد.
- الدخول على رابط التقديم الخاص بتسجيل طلب المساعدة.
- رقم بطاقة الهوية الخاصة بك.
- قم بإدخال الرموز المرئية.
- قم بالضغط على أيقونة “للحصول على رقم الملف”.
- ستصلك رسالة بمحتوى ” سيتم الآن دراسة طلبك المقدم من العاملين والموظفين بالديوان، وسيتم التواصل معك على الهاتف الخاص بك”.
- يمكنك الاستعلام بعدها عن طلبك من خلال النقر على أيقونة “للاستعلام عن الطلبات”.
أوجة ومجالات مساعدات مؤسسة زايـد للعمل الخيري الإنساني
- توفير المساعدات المالية للمحتاجين .
- سداد الديون لم يُثبت تعثره في الوفاء بسداد ديونه.
- تقديم مسكن مجاني للمحتاجين أو التشارك في تريم منازل.
- ترميم مساكن ومنازل للغير قادرين
- المساعدات التعليمية للطلاب والطالبات.
- مجال الإغاثة والعمل الإنساني في العديد من الدول.
- تقوم المؤسسة بتقديم المساعدة لغير الإماراتيين من جميع دول العالم.
- تقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين مشاركة وتعاون جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.
- رعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين.
- بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات.
- حفر الآبار وإقامة المرافق داخل الدولة وخارجها
- التخفيف عن المنكوبين في بالإمارات وخارجها.
- الإسهام في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث والحروب.
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