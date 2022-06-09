نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم العراقية .. خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq كل المحافظات والمديريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022، فقد تم الانتهاء من امتحانات الثالث المتوسط بعموم المحافظات العراقية خلال الأيام القليلة الماضية، مما ازداد بعد معدلات البحث عن نتيجة الثالث المتوسط الخارجي من قبل الطلاب وأولياء الأمور لاطمئنان على مؤشرات ومعدلات النجاح خلال العام الدراسي الحالي 2022، وفي سياق الكلام أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن إعلان النتائج سوف يكون عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، بعد اعتمادها مباشرة بالمحافظات العراقية تباعاً حيث يتم استخراج نتائج الثالث المتوسط الخاصة بكل محافظة على حدة بشكل منفرد بإعلان نتائجها، وسوف نتابع معكم عبر المقال رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022.

نتائج الخارجي ثالث متوسط 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنة بمجرد انتهاء الطلاب من أعمال الامتحانات النهائية الخاصة بهم في محافظة الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية وباقي المحافظات العراقية ، بدأت أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية بشكل رسمي عبر المراكز واللجان المختصة بذلك، حيث يتم رصد كافة الدرجات بشكل مباشر فور انتهاء الامتحانات، والآن يتم رصد درجات الطلاب في العديد من المحافظات العراقية، وتجري أعمال رصد باقي الدرجات تمهيداً لبدء اعتماد النتائج من وزارة التعليم العراقية.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022

نتابع استظهار نتائج الثالث المتوسط 2022 التمهيدي عبر رابط تحميل pdf من موقع وزارة التربية والتعليم وبعض المواقع التي تعتمدها الوزارة منها موقع نتائجنا لتحميل النتائج على جوجل درايف في كشوفات من الوزارة معتمدة خاصة بكل محافظة على حدة، كما يتم من خلال الخطوات التالية استخراج نتائج الثالث المتوسط كالتالي:

تم في البداية الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

يتم اختيار نتيجة الثالث متوسط الخارجي 2022

ويتم كتابة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس.

ومن ثم الضغط على عرض النتيجة.

لتظهر نتائج كل مادة على حدة بالمجموع الكلي.

يمكنك الاستعلام عن كافة النتائج بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بشكل سهل من خلال أدخال الاسم والرقم الامتحاني للاستعلام المباشر عن النتائج وخاصة نتائج الثالث المتوسط خارجي.