رابط الحصول على نتائج الكويت الترم الثاني ٢٠٢٢ المربع الالكتروني

يشعر طلاب المرحلة المتوسطة داخل مدارس الكويت بالقلق والترقب، وتزداد لديهم الرغبة في ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي قد بدأت في التاسع والعشرين من مايو الماضي، وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح والمراجعة في بدء أولى خطوات تصحيح أوراق الإجابة وصولاً إلى إعلان نتائج الكويت ٢٠٢٢.

رابط الحصول على نتائج الكويت الترم الثاني ٢٠٢٢

في إطار حرص دولة الكويت على مواكبة كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية طبقًا لأحدث أساليب التعليم العصرية، وأيضًا لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بتوفير عدة مواقع إلكترونيه رسمية خاصة بالدراسة، هذا بالإضافة إلى طرح منصة إلكترونية خاصة بعرض نتائج الامتحانات للطلاب حتى يتثنى لهم الحصول على النتيجة دون عناء ودون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة والتزاحم، وفيما يلي نذكر خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال موقع المربع الإلكتروني:

التأكد من الاتصال بالشبكة العنكبوتية.

فتح موقع المربع الإلكتروني وهو الموقع الإلكتروني الخاص بعرض نتيجة الطلاب.

تحديد المستوى التعليمي المطلوب الاستعلام عن النتيجة الخاصة به.

كتابة الرقم المدني للطالب بدقة.

الضغط على عرض نتيجة الطالب.

الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتيجة أمامك.

موعد ظهور نتائج الكويت الترم الثاني ٢٠٢٢

أنهي طلاب وطالبات مرحلة التعليم المتوسط الاختبارات المقررة دراسيًا خلال الفصل الدراسي الثاني، ويُذكر أن جميع الامتحانات تمت باتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية لكلاً من الطلاب والمراقبين وتعقيم اللجان المدرسية قبل وبعد الامتحانات، ووفقًا لما صدر عن أنباء من داخل وزارة التربية والتعليم الكويتية بأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات النهائية، وتعهدت الوزارة بإعلان نتيجة التعليم المتوسط الأسبوع المقبل، كما شددت وزارة التربية والتعليم الكويتية على ضرورة تحرى الدقة وإنجاز مهام التصحيح بشفافية دون تحيز ومراعاة مصلحة الطالب أولاً وسرعة إنجاز المهام المطلوبة حتى يتم إعلان نتائج الامتحانات للطلاب وانتهاء حالة القلق والفزع المسيطرة عليهم منذ بدء امتحانات الترم الثاني.