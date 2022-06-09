نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط شغال” moe.gov.eg نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 نتابع معكم عبر موقعنا نتائج الطلاب بالمرحلة الثانوية فقد أنهي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الترم الثاني وفق الجدول المعلن من وزار التربية والتعليم مسبقاً حيث جاء الجدول موحد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأنهى الطلاب بالصف الأول الثانوي امتحانات الترم الثاني بمادة الأحياء يوم الأربعاء 25 مايو 2022، فقد أدى الطلاب الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية، والآن الطلاب وأولياء الأمور في انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الترم الثاني 2022.

كما أوضحت أن جميع الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت، وخلال السطور القادمة سوف نستعرض معكم موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي 2022 وخطوات الاستعلام عنها.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إرسالها نتائج الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 9 يونيو 2022، ليتم تجميع النتائج الورقية والإلكترونية وإعلانها للطلاب في كشوفات واضحة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021/2022 ، سوف تعلن إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي تتم الآن بكل محافظات الجمهورية، فقد أنهي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، على مستوى جميع محافظات مصر القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية – الدقهلية والبحيرة – القليوبية والمنيا والغربية وغيرها، فقد أداء الطلاب الامتحان النهائية وفق تعليمات وزير التربية والتعليم طارق شوقي الأخيرة علي فترتين حيث كانت الفترة الأولي امتحان ورقي للأسئلة المقالية، أما الفترة الثانية الامتحان فيها بشكل إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية من خلال جهاز التابلت الخاص بكل طالب لأسئلة الاختيار من متعدد، فقد بدأت الامتحانات أولى ثانوي يوم الأربعاء 11 مايو 2022 وانتهت يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي اعتماد النتائج لكافة المراحل الدراسية بشكل عام وخاصة نتائج المرحلة الثانوية للنقل بالصف الأول والثاني الثانوي، إمكانية الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب عبر الموقع المعلن من وزارة التربية والتعليم فور اعتماد النتائج النهائية للطلاب في كافة محافظات الجمهورية من خلال رقم جلوس الطالب، من خلال خطوات بسيطة بتبعها الطلاب كالتالي:

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار أيقونة نتائج الطلاب

اختيار المرحلة الدراسية والسنة

إدخال رقم الجلوس والاسم

الضغط على استعلام لتظهر النتيجة على الفور.

مستمرين معكم في متابعة نتائج الطلاب وإطلاعكم على كل جديد بخصوص نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية.