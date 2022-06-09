نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستعلم الأن “الشهادة الإعداديه” رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للإستعلام عن نتائج جميع المحافظات برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، حسب ما تم الاعلان عنه رسميا من قبل المسؤولين فإن النتيجة الخاصة بكافة طلاب النقل والشهادة الاعدادية من المقرر ان تصدر من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلاله الحصول على النتيجة، وليس هناك اي مواقع اخرى معتمد يمكن الحصول على النتيجة من خلالها، والجدير بالذكر أن النتيجة متاحة لكافة الطلاب بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع الالكتروني من كل طالب لتصدر النتيجة الخاصة به بالرقم القومي وبعض البيانات الأخرى التي تُطلب.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي

لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي بعد ان تم تحديثه في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021/2022، ويعتبر ذلك حسب اخر قرار قد تم الإعلان عنه من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وذلك تسهيلًا على الطلاب واولياء الامور امر الحصول على النتيجة خاصةً خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، والجدير بالذكر أن النتيجة تصدر لكافة الطلاب بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع وأهمها الرقم القومي وبعض البيانات الاخرى التي يتم طلبها داخل الموقع.

خطوات الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي

أصبح من السهل الآن لجميع الطلاب بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي وبدء الاستعلام عن النتيجة عن طريق إجراء الخطوات التالية داخل الموقع المعتمد والمخصص للاستعلام عن النتيجة:

اضغط على رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة وهو الموقع المُحدث والبديل لموقع بوابة نتائج التعليم الاساسي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.

اختر “نتيجة سنوات النقل” ضمن الخدمات في الموقع.

ادخل البيانات المطلوبة منك باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام.

تأكد من صحة البيانات المُدخلة.

اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.

يتوفر الأن على بوابة نتائج التعليم الاساسي نتيجة جميع المحافظات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 2022، حيث قد تم اعتماد النتائج من قِبل وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، وقد ظرحتها الوزارة على بوابة النتائج ليسهُل على الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عن طريق بوابة النتائج الالكتروني بكل سهولة.

ومن الجدير بالذكر انة قد قامت وزارة التربية والتعليم بإظهار نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ويمكن لأي طالب تابع لأي مدرسة على مستوى الجهورية التوجة الى الرابط المباشر الخاص ببوابة نتائج التعليم الاساسي، ومنة يتمكن ان يستخرج النتيجة الخاصة به من خلال البيانات الامتحانية الخاصة بة.

لقد تم الاعلان عن الرابط الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلالة الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، وذلك ليسهل لكافة الطلاب واولياء الامور الحصول على النتيجة الخاصة بهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، والجدير بالذكر ان الموقع الوحيد المعتمد هو موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.