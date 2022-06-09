الجيش اليمنى : ميليشيا الحوثى ترتكب 91 خرقا للهدنة الأممية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن تلك الخروقات توزّعت بين 29 خرقاً فى محور تعز، و21 خرقًا فى محور حيس جنوب الحديدة، و17 فى جبهات محافظة حجة، و9 خروقات فى محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، وثلاثة خروقات فى جبهات الجوف، وخرقان فى جبهات محور الضالع.

وأضافت أن الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبعربات بى ام بى وبالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عن بعضها إصابة 12 من أفراد الجيش اليمنى.

وأشارت إلى أن القصف طال الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين، ففى الساعة 12:10 استهدفت المليشيا الحوثية بطائرة مسيرة مفخخة تجمعًا لأطفال فى قرية القحار بمقبنة ونتج عنه استشهاد طفلين، فيما استهدفت فى الساعة 13:20 حى الجحملية الآهل بالسكان بقذيفة هاون ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين.

ونوهت إلى أن المليشيا الحوثية استمرت فى عمليات استحداث مواقع ومحاولات تمركز فى مناطق هامة، إضافة إلى نشر طيران استطلاعى مسيّر فى مختلف الجبهات.