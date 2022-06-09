ليبيا وفرنسا يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن الاجتماع الذى عقد بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، تناول كذلك مستجدات العملية السياسية فى ليبيا والوصول إلى اتفاق وحل سياسى، يكمن فى تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية.

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