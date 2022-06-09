أوكرانيا تتوقع الحصول على 20 مليار دولار من شركائها خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضح مارشينكو، خلال اجتماع لجنة البرلمان الأوكرانى، أنه بحلول نهاية العام الجارى تتوقع وزارة المالية الأوكرانية الحصول على 20 مليار دولار إضافية، وقال: "هذا ما نتفاوض عليه حاليا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس.
وأشار وزير المالية إلى أن أوكرانيا تخطط لجذب نحو 8ر4 مليار دولار من التمويل الخارجى خلال شهر يونيو الجارى، موضحا أن هذا المبلغ كبير مقارنة بشهر مايو إذ تمكنت الحكومة الأوكرانية من جذب نحو مليار ونصف المليار دولار.
كما تتوقع الوزارة الحصول على 4 مليارات دولار أخرى فى شهر يوليو.
يشار إلى أن أوكرانيا تلقت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات خارجية فى شكل منح وقروض منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وتحتاج أوكرانيا إلى 5 مليارات دولار إضافية شهريا لتلبية احتياجاتها فى الوقت الراهن.
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