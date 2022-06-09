مجلس النواب اللبنانى يستأنف غدا انتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه برى إلى عقد الجلسة النيابية فى الثالثة عصر، غد الجمعة، فى مبنى المجلس بوسط العاصمة بيروت، لاستكمال إنتخاب لجنتى الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالى والثقافة، بالاضافة الى انتخاب رؤساء ومقررى اللجان النيابية.
وانتخب المجلس أمس الأول فى الجلسة الصباحية أعضاء لجنتى الإدارة والعدل (17 عضوا) والمال والموازنة (17 عضوا)، وتم التوافق على خمس لجان فازت بالتزكية وهى الخارجية والمغتربين (17 عضوا) والإعلام والاتصالات (12 عضوا) والشباب والرياضة (12 عضوا) والمرأة والطفل (12 عضوا) وحقوق الانسان (12 عضوا).
وفى الجلسة المسائية تم انتخاب أعضاء لجان الاقتصاد والتجارة والصناعة (17 عضوا) والأشغال والنقل والطاقة (17 عضوا) والدفاع الوطنى والداخلية والبلديات (17 عضوا)، كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء لجان المهجرين (12) وتكنولوجيا المعلومات (9 أعضاء) والزراعة والسياحة (12 عضوا) والبيئة (12 عضوا) بالتزكية.
ويتبقى اختيار اعضاء لجنتى التربية والتعليم العالى والثقافة وعدد أعضائها 12 عضوا ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضوا.
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