العالم اليوم - بعد زيارة زيلينسكي لها.. روسيا تسعى للسيطرة على زابوريجيا

انتم الان تتابعون خبر بعد زيارة زيلينسكي لها.. روسيا تسعى للسيطرة على زابوريجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يونيو 2022 09:21 مساءً - قال مسؤول عسكري أوكراني رفيع المستوى، الخميس، إن القوات الروسية تحاول استئناف هجومها على منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، من أجل السيطرة عليها بالكامل، وذلك بعد ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها.

وقال نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكسي غروموف، إن القوات الروسية "من المرجح أن تندفع من منطقة خيرسون الجنوبية، التي تسيطر عليها موسكو بشكل كبير، باتجاه زابوريجيا المجاورة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واجتاحت القوات الروسية الجزء الجنوبي من زابوريجيا، بما في ذلك مدينتان رئيسيتان ومحطة نووية رئيسية، في الأسابيع الأولى من الحرب، ولا تزال في أيدي روسيا.

وتستمر كييف في السيطرة على شمال المنطقة، بما في ذلك العاصمة زابوريجيا، التي كانت في السابق نقطة انطلاق للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ميناء ماريوبول المدمر.

ولم يستبعد غروموف هجوما روسيا على منطقة ميكولايف الجنوبية، التي تقع أيضا على حدود خيرسون، والمركز الثقافي الرئيسي في أوديسا، إلى الغرب على طول ساحل البحر الأسود في أوكرانيا، وذلك في إفادة استضافتها وكالة "يكورينفورم" الحكومية الأوكرانية.